新たなコロナ感染 鹿児島県が会見へ
(2020/07/03 18:56)
- 新たなコロナ感染 鹿児島県が会見へ (07/03 18:56)
- 新型コロナ 鹿児島市で新たに４０代女性感染 県内２２例目 (07/03 17:38)
- 県議補選に３氏が立候補 薩摩川内市区 (07/03 17:21)
- 大島紬の伝統引き継ぐ 鹿児島市の技術養成所に３期生４人入校 (07/03 15:00)
- ドライブスルーでプレミアム商品券販売 東串良町商工会 (07/03 14:00)
- 鹿児島市交通局跡、整備進む エネルギーセンター完成、病院は21年初め開院 (07/03 12:15)
- 肥育農家支援へ牛肉販売上々 ＪＡ北さつま (07/03 12:00)
- ジェイドガーデン７月末閉館 コロナで建て替え断念 鹿児島市 (07/03 11:00)
- 高山温泉がリニューアル 肝付町 (07/03 11:00)
- 群倉のかやぶき屋根、２年ぶりふき替え 奄美・大和村 (07/03 10:00)
- 天文館、クラスターに衝撃 「鳥肌立つ」「また人の動き止まる」 店主ら存続に危機感 (07/03 09:15)
- 鹿児島県内初のクラスター 専門家、夜の街に対策呼び掛け 「うつさない努力を」 (07/03 09:12)
- 県内のまちの駅駅長が交流会 いちき串木野市 (07/03 09:00)
- 山ケ野の七夕、絵巻物で紹介 姶良市で作品展 (07/03 08:00)
- コロナ 鹿児島市 新たに９人感染確認、県内計２１人に 12人目勤務先・天文館ショーパブでクラスター (07/03 06:30)
- 桜島大根＋小ミカン＝「桜島まるごとスムージー」 鹿児島市の「道の駅・桜島」で好評販売中 (07/03 06:30)
- 名所、グルメ…「かごんま女子旅」プラン作成 鹿児島市が市民参加型講座 (07/02 23:00)
- 宿泊客避難迅速に 鹿児島市・サンロイヤルホテルで訓練 (07/02 22:30)
- おれんじ食堂、３１日再開 コロナ対策で席数半減 (07/02 22:00)
- イモ栽培で農業学ぶ 錦江・池田小 (07/02 21:00)
- ネット中継で授業研究 龍郷・円小と鹿児島大付属小 (07/02 20:30)
- 「よろっで」きやんせ 錦江町にゲストハウス開業 空き家対策、有志が運営会社 (07/02 20:00)
- 新型コロナ１２例目 スナック利用者に連絡呼び掛け (07/02 19:05)
- 県内２１人目 別の鹿児島市４０代女性も感染 (07/02 17:41)
- コロナ県内１２例目の職場は天文館スナック (07/02 17:35)
- 新型コロナ県内１２例目の接触者８人陽性 (07/02 17:20)
- ＪＡＬ伊丹線就航４０年 鹿児島空港で記念セレモニー (07/02 15:00)
- わが街の自慢、下級生に伝授 西之表・榕城小で景観学習発表会 (07/02 14:00)
- ２０年路線価 鹿児島市の天文館電車通りが最高、３年連続上昇 (07/02 13:00)
- 最後のスイカ収穫 来年３月に閉校する指宿・徳光小 (07/02 12:00)