TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新たなコロナ感染　鹿児島県が会見へ

(2020/07/03 18:56)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの新たな感染者について午後７時半から記者会見すると発表した。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ