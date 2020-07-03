新型コロナ　県内全域で新たに１８人　パブ利用客ら

(2020/07/03 19:45)

鹿児島県の三反園訓知事は３日夜会見し、新型コロナウイルスの感染者が県内全域に拡大し、新たに１８人確認されたと発表した。南薩や北薩、大隅地域など。いずれもクラスター（感染者集団）発生が確認された鹿児島市のショーパブの利用客ら。知事は「さらに増える可能性がある」として、心当たりのある人はＰＣＲ検査を受けるよう呼び掛けた。