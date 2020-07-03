新型コロナ　感染者は志布志、枕崎など５市１町在住

(2020/07/03 20:24)

鹿児島県は３日夜、新たに感染が確認された１８人のうち１２人の居住地について、志布志、枕崎市が各４人、指宿市、伊佐市、霧島市、東串良町の各１人と発表した。内訳は２０〜６０代の男性５人、女性７人。１２人はいずれもクラスター（感染者集団）が発生したショーパブの利用客。残る６人は鹿児島市が精査中。