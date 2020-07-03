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九州新幹線運転見合わせ、大雨の影響

(2020/07/03 22:11)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州によると、大雨の影響で３日午後１０時現在、九州新幹線の熊本－鹿児島中央で運転を見合わせている。
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