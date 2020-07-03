TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

南九州道、一部通行止めに

(2020/07/03 22:38)
南日本新聞ニュース
　鹿児島国道事務所は３日午後１１時以降、大雨の影響で、南九州西回り自動車道の水引インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣを全面通行止めにする。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ