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九州自動車道、一部通行止め

(2020/07/04 01:23)
南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は４日午前１時５分、大雨の影響で九州自動車道のえびのインターチェンジ（ＩＣ）－栗野ＩＣを通行止めにした。
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