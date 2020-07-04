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南九州道の通行止め解除

(2020/07/04 07:09)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で通行止めとなっていた南九州西回り自動車道の水引インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣは、４日午前６時半、解除となった。
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