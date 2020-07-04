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大雨特別警報、伊佐市除き警報に切り替え

(2020/07/04 10:45)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は４日午前１０時３４分、出水市、阿久根市、長島町に発表していた大雨特別警報を大雨警報に切り替えた。伊佐市の大雨特別警報は継続している。
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