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阿久根市脇本への避難指示解除

(2020/07/04 12:59)
南日本新聞ニュース
　阿久根市は４日午前１１時４０分、脇本地区（２０１１世帯４２１６人）に発令していた避難指示（緊急）を解除した。
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