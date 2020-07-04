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新型コロナ　クラスター鹿児島県の濃厚接触者少なくとも１１１人、陽性は１人　

(2020/07/04 16:17)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は４日、鹿児島市のショーパブで発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）のうち、鹿児島市発表分を除く感染者１２人の濃厚接触者がこれまでに少なくとも１１１人に上ると発表した。うち１人の陽性が確認されている。

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