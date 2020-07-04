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遠藤がＪ１最多出場記録更新、６３２試合

(2020/07/04 18:20)
遠藤保仁選手のＪ１最多出場記録を喜ぶ両親ら＝４日、鹿児島市
　サッカーＪ１、Ｇ大阪の元日本代表ＭＦ遠藤保仁選手（４０）＝鹿児島市出身＝が４日、大阪府吹田市のパナソニックスタジアム吹田で行われたＣ大阪戦に先発出場し、Ｊ１最多出場記録を６３２試合に更新した。
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