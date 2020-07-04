学校プールでカヌー体験　いちき串木野・荒川小

(2020/07/04 20:12)

カヌーを体験する児童＝いちき串木野市の荒川小

いちき串木野市の荒川小学校で６月２８日、同市Ｂ＆Ｇ海洋センターの巡回カヌー教室があった。児童７人が、校内のプールで１人乗りカヌーを初体験した。インストラクターが、オールの扱い方を伝授。初めは直進できず、カヌー同士でぶつかったが、１時間半後にはブイを回るなど、自在に操縦できるようになった。同センターの浴野秀星さん（２７）は「川や海では楽しさが倍増する。自然の中で遊ぶための良い経験になれば」と話した。