新型コロナ、新たに１０人感染、１日で３３人　鹿児島県発表

(2020/07/04 21:50)

鹿児島県は４日夜、新型コロナウイルスの感染者を１０人確認したと発表した。少なくとも９人は鹿児島市天文館のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）関連。４日の感染確認は、鹿児島市発表分を含め３３人、県内の累計感染者数は計８４人となった。