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山形屋５日臨時休業　テナント従業員コロナ感染

(2020/07/04 22:40)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市の山形屋は４日夜、テナント従業員が新型コロナウイルスに感染していたことが分かったとして、５日を消毒作業のため臨時休業すると、発表した。６日から通常営業する。従業員はクラスターの発生した同市のショーパブに客として入店していた。

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