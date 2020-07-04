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新型コロナ　さらに２人感染　１日で３４人　鹿児島県発表

(2020/07/04 22:53)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は４日、新型コロナウイルスの感染者がさらに２人判明したと発表した。ともに鹿児島市天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連。４日の感染確認は鹿児島市分も含め３４人。県内の累計感染者数は計８５人。

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