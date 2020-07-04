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新型コロナ感染　最多１日３４人　鹿児島県内８５人に　

(2020/07/04 23:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内で４日確認された新型コロナウイルスの感染者は、これまでで最多の３４人となった。このうち鹿児島市のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連は３０人。薩摩川内市や南さつま市などでは、初めて感染者が確認された。県内の累計感染者は８５人。

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