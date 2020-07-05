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新幹線熊本―鹿児島中央　午後６時以降運転見合わせ

(2020/07/05 14:48)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響でＪＲ九州は、５日午後６時すぎから九州新幹線の熊本－鹿児島中央で運転を見合わせる。熊本発午後６時５分発、鹿児島中央発午後６時７分発が最終となる。
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