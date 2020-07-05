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新型コロナ　新たに１２人確認　鹿児島市発表　県内９７人に

(2020/07/05 17:02)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２人確認されたと発表した。いずれも市内のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）の関連。これまでに県内で確認された感染者は９７人となった。

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