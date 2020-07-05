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姶良市が一部地区に避難勧告

(2020/07/05 19:09)
南日本新聞ニュース
　姶良市は５日午後６時半、竜門校区、永原校区、白浜地区、山田校区、北山校区、漆校区、西浦校区、小川内地区公民館、新留地区公民館、大山地区公民館の２３０３世帯４１４５人に避難勧告（警戒レベル４）を発令した。　
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