市内産野菜が「桜島」に集合　道の駅で７日まで

(2020/07/05 22:30)

箱詰め商品を吟味する利用客＝鹿児島市桜島横山町の「火の島めぐみ館」

鹿児島市の道の駅・桜島「火の島めぐみ館」で５日、旬の市内産野菜を取りそろえた催し「桜島・鹿児島の野菜が大集合」が始まった。ドライブスルー販売も行うが、客全員が店で商品を吟味し購入した。午前１０時～正午、７日まで。段ボール詰め合わせ商品は、野菜８品入り１０００円と１６品入り２０００円の２種類。同館玄関口の展示台にトマトやナス、ホウレンソウ、水菜、ヘチマ、ニガウリなど価格別の構成品目が並んだ。初日は５０箱を用意。県内の新型コロナ感染者急増や雨天の影響か客足は鈍く、９箱の販売にとどまった。同館の丸山耕作支配人（６２）は「品数豊富でお買い得。新鮮野菜をぜひ味わって」とＰＲ。期間中、館内で特定商品を千円以上購入すれば粗品をプレゼントする。