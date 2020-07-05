鹿児島Ｕが今季初白星 讃岐に１－０
(2020/07/05 21:17)
サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は５日、鹿児島市の白波スタジアムで讃岐とホーム開幕戦を戦い、１－０で今季初勝利を挙げた。
前半４分、鹿児島Ｕの三宅（４１）がシュートを放つ＝白波スタジアム
前半５分、ＭＦ田辺が直接フリーキックを決めて先制。ＤＦ青山や水本らが体を張って無失点に抑えた。
鹿児島Ｕの次戦は１１日、愛媛県のありがとうサービス夢スタジアムでＦＣ今治と戦う。
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