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大崎町菱田地区に避難指示

(2020/07/06 11:05)
南日本新聞ニュース
　大崎町は午前１０時２０分、菱田川の氾濫の可能性があるとして、菱田地区の１３１８世帯２３５２人に避難指示を出した。
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