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イオンタウン姶良専門店街が臨時休業　テナント関係者感染

(2020/07/06 11:10)
南日本新聞ニュース
　姶良市のイオンタウン姶良は６日、西街区３階のテナント関係者１人の新型コロナウイルス感染が確認されたため、専門店街を同日臨時休業すると発表した。鹿児島市天文館地区で発生したクラスター（感染者集団）と関連があるかは調査中。関係者は６月２９日に働いていた。７月６日は専門店街を清掃消毒し、７日から営業再開予定。

　スーパーのイオン姶良店は６日も通常通り営業する。
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