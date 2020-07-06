南日本新聞配達員の男性が行方不明

(2020/07/06 11:50)

南さつま署は６日、南さつま市金峰町白川、南日本新聞配達員の男性（６３）が同日午前３時ごろから、自宅を出たまま行方不明になっていると発表した。同署によると、配達中、大雨で増水した川に流された可能性がある。男性は身長１６３センチメートルの痩せ形で白髪交じりの丸刈り。上下赤色のかっぱを着ていた。