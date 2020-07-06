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九州新幹線　鹿児島中央－熊本を終日運休

(2020/07/06 11:58)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は６日、大雨の影響で始発から運転を見合わせていた九州新幹線鹿児島中央－熊本間の運転を終日取りやめると発表した。雨量が規制値を下回る見通しがないため。鹿児島中央発の便はなく、博多からの便は熊本で折り返す。
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