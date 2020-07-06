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福岡、熊本、宮崎への高速バス　全便運休

(2020/07/06 12:07)
南日本新聞ニュース
　南国交通によると、大雨による高速道路の通行止めの影響で、鹿児島と福岡、熊本、宮崎を結ぶ高速バスは６日、いずれも全便終日運休となる。
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