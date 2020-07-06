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鹿児島県、接待伴う飲食店に再び休業要請　８日から２１日まで

(2020/07/06 12:18)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は６日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、「接待を伴う飲食店」について休業要請を行うと発表した。８日から２１日までの１４日間。協力事業者に対しては最大３０万円の休業協力金を支給する。

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