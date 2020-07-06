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阿久根市、全市域を避難勧告に

(2020/07/06 12:23)
南日本新聞ニュース
　阿久根市は６日午前１０時３０分、大雨の影響で鶴川内地区の高松ダムで緊急放流の可能性があるとして高松町と波留地区、山下地区、鶴川内地区の４地域・１８１９世帯３５２３人に出していた避難指示を、市内全域の１万７１世帯１万９９９３人の避難勧告に切り替えた。
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