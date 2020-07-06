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宿泊費助成、鹿児島県が利用自粛要請

(2020/07/06 13:22)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は６日、県内での新型コロナウイルス感染拡大を受け、「ディスカバー鹿児島キャンペーン」の県民宿泊助成第１弾の宿泊券利用を、８日から２週間、自粛するよう要請した。当初の利用期間は６月２０日〜７月１９日だったが、期間を一部変更し、７月２２日〜８月４日にも使用できるようにする。

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