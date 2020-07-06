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九州道、横川－溝辺鹿児島空港など通行止め解除

(2020/07/06 13:33)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で通行止めとなっていた九州自動車道の横川インターチェンジ（ＩＣ）－溝辺鹿児島空港ＩＣ間と、東九州自動車道の末吉財部ＩＣ－国分ＩＣ間は６日午後１時半までにそれぞれ通行止めが解除され、上下線とも走行できるようになった。
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