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県内避難情報（６日午後１時半現在）　４市町に避難指示

(2020/07/06 13:54)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内では６日午後１時半現在、避難指示が大崎町（１地域）と鹿屋市（２４地域）、東串良町（３地域）、肝付町（５地域）の４市町に、避難勧告が鹿児島市（全域）、いちき串木野市（３地域）、阿久根市（全域）、伊佐市（全域）、長島町（全域）、姶良市（１０地域）、湧水町（１地域）、指宿市（４地域）、南九州市（全域）、曽於市（全域）、志布志市（１５地域）、大崎町（避難指示区域を除く全域）、垂水市（４地域）、東串良町（避難指示区域を除く全域）の１４市町に出ている。
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