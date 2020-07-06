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九州自動車道・栗野－えびの間で通行再開

(2020/07/06 16:14)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で通行止めとなっていた九州自動車道えびのインターチェンジ（ＩＣ）－栗野ＩＣ間は６日午後４時すぎ、通行止めが解除され、上下線とも走行できるようになった。
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