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新型コロナ　鹿児島市、新たに９人感染確認　県内１０７人に

(2020/07/06 17:11)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに９人判明したと発表した。県内の感染確認は１０７人となった。９人のうち５人が天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）。

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