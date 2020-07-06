外国人案内「カテゴリー２」に認定　桜島コンシェルジュセンター

(2020/07/06 22:15)

日本政府観光局の認定証を持つ桜島コンシェルジュセンターのスタッフ＝鹿児島市桜島横山町

鹿児島市桜島横山町の桜島コンシェルジュセンター（観光案内所）が、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の外国人観光案内所・カテゴリー２の認定を受けた。英語が話せるスタッフが常駐し、外国語のパンフレットが充実している点などが評価された。カテゴリーは１～３があり、２は県内３カ所目、市内では２カ所目。認定は６月３０日。ＪＮＴＯのホームページやアプリで紹介され、より多くの外国人に情報が発信される。桜島港フェリーターミナル内の同センターは２０１９年度、５万６３９９人が利用。うち半数が外国人だった。海外在住経験があり英語を話せるスタッフ２人が、桜島の観光スポットや体験プログラムなどを紹介している。市の世界遺産・ジオパーク推進課によると、「マリンポートかごしま」に寄港するクルーズ船が増えたり香港直行便が就航したりしたおかげで、外国人観光客は増加傾向だった。新型コロナウイルス感染症が流行してからは減ったという。西郷正和課長は「６０万都市に火山があるのは珍しい。ジオパークの魅力を感じてくれる外国人が増えればうれしい」と話した。