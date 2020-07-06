Ｈ２Ａ打ち上げ見学場　コロナ拡大で閉鎖　南種子町

(2020/07/06 23:00)

南種子町は６日、１５日予定のＨ２Ａロケット４２号機打ち上げ時に入場者数を制限して町管理の３見学場を開放する方針を変更し、閉鎖すると発表した。鹿児島県内や首都圏での新型コロナウイルス感染拡大を受け、種子島へのウイルス侵入防止を図る目的。恵美之江展望公園、長谷展望公園、宇宙ケ丘公園の３見学場。５月２１日のＨ２Ｂロケット９号機打ち上げに続き、２回目となる。前之峯陸上競技場は当初から閉鎖する計画だった。同町では当初、会場の３密防止のため事前抽選方式で入場者を絞り込み、開放する方針だった。既に抽選を終えて決まっていた２１７組５１２人の見学予定者には、６日付で開放中止の通知を発送した。