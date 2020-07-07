鹿児島大アカデミーＲＣ発足　産官学連携、人材育成へ

(2020/07/07 13:00)

認証状を受ける鹿児島大学アカデミーロータリークラブの岩井久会長（写真左）＝鹿児島市の稲盛会館

産官学の連携を深めようと、大学教員や会社経営者らでつくる「鹿児島大学アカデミーロータリークラブ（ＲＣ）」が発足、鹿児島市の稲盛会館で国際認証状の伝達式が６日あった。大学が主体的に関わるＲＣとしては宮崎大に続き、九州で２番目という。県内のＲＣとしては４０番目。会員は大学教授や弁護士ら３７人で、地域経済に役立つ人材育成を目指す。約８０人が参加した式で、岩井久会長＝鹿大理事＝は「革新性と柔軟性を併せ持つクラブ。新型コロナウイルスの影響が続く中、地域社会の問題に取り組み、世界を変える行動人になるべく奉仕活動する」と述べた。月に２回例会を開いて親睦を深め、将来的に海外のＲＣとの交流も目指す。記念講演もあり、宮崎大の池ノ上克学長が活動状況を報告した。