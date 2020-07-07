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東九州道の通行止め解除　鹿屋串良－末吉財部間

(2020/07/07 08:51)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で通行止めとなっていた東九州自動車道の鹿屋串良ジャンクション－末吉財部インターチェンジ間は７日０時４５分に通行止めが解除され、上下線とも走行できるようになった。
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