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宮崎便は通常、熊本、福岡便運休高速バス

(2020/07/07 09:28)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で６日全便運休した鹿児島発の高速バスは７日、宮崎行きが通常運行、熊本行きが全便運休、福岡行きが始発から運行を見合わせている。
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