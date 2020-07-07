九州新幹線　鹿児島中央―熊本間が終日運休

(2020/07/07 13:11)

ＪＲ九州は７日、大雨の影響で始発から運転を見合わせていた九州新幹線鹿児島中央－熊本間を終日運休すると発表した。雨が続き、再開に必要な点検作業ができなかった。博多からの便は熊本で折り返す。在来線では、指宿枕崎線鹿児島中央－指宿間の本数を減らし、正午ごろに再開した。日豊線鹿児島中央－国分間でも午後２時ごろから本数を減らし、運転を再開する。