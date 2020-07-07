鹿児島県宿泊助成　２１日まで券の使用自粛要請　コロナ感染拡大で

(2020/07/07 17:30)

鹿児島県のホームページ

鹿児島県は６日、県内での新型コロナウイルス感染拡大を受け、「ディスカバー鹿児島キャンペーン」の県民宿泊助成第１弾の宿泊券使用を、８～２１日の間、自粛するよう要請した。１９日までとしていた使用期限を８月４日まで延長。７月２１日までの予約分について「可能な限り２２日以降に変更を」と呼び掛けている。鹿児島市でクラスター（感染者集団）が発生し感染が県内全域に拡大、県が定めた「経済活動を促進する事業継続の警戒目安」３項目に該当することなどを踏まえ、５日に専門家の意見を聴取。６日開いた県の新型コロナ対策本部会議で変更を決めた。県内宿泊する県民に宿泊券を発行し、１人最大１万円を補助する事業。第１弾は６月１３～２２日に、先着順で１日２千人ずつ計２万人分の申請を受け付けた。宿泊券の使用期間は６月２０日～７月１９日としていた。第２弾（２万人分）の使用期間は７月２３日～８月３１日だが「今後の感染状況の推移をみて改めて判断する」と説明。当初７月１５日としていた宿泊券の発送開始は、２２日に遅らせる。第２弾はインターネットとはがきで９万９２０７件の応募があり、５日に抽選で当選候補２万６千件を選んだ。