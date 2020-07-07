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【７／７コロナ速報】鹿児島市、新たに８人感染確認　県内計１１８人に

(2020/07/07 17:06)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに８人確認されたと発表した。天文館のショーパブのクラスター（感染者集団）関連は５人。県内の感染確認は１１８人。

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