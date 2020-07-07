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垂水市　７７４世帯１４９５人に避難指示

(2020/07/07 17:46)
南日本新聞ニュース
　垂水市は７日午後５時、大雨が予想されるとして、水之上地区全域７７４世帯１４９５人に避難指示を発令した。同地域を除く市内全域６７１５世帯１万２９５３人に避難勧告を発令した。
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