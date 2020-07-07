８５歳、空中スイカぶらり栽培　川辺

(2020/07/07 20:00)

棚からぶら下がるスイカと西大海さん＝南九州市川辺

南九州市川辺町下山田の無職西大海さん（８５）宅の庭で、空中栽培のスイカが実を１２個付けている。道路から見える場所で、通行人から珍しがられている。西さんは家庭菜園が趣味。つる性の植物を棚で育てる空中栽培の手法を知り、カボチャを昨年育てたところ成功。今年は小玉スイカに挑戦し、６月上旬ごろ実を結んだ。スイカは高さ１．５メートルの棚から下がり、落下防止のネットで支えている。地面で栽培するより変色や傷が少なくなるという。「毎日の世話もしやすく、成長を見るのが楽しみ」と笑顔を見せた。