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姶良市　２３０３世帯４１４５人に避難勧告

(2020/07/07 19:02)
南日本新聞ニュース
　姶良市は７日午後６時、大雨で土砂災害の恐れがあるとして、竜門校区など２３０３世帯４１４５人に避難勧告を発令した。
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