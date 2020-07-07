ビニールカーテンをアートに　地元芸術家５人が共演　鹿児島市役所

(2020/07/07 22:00)

飛沫感染防止のビニールシートに描かれた絵＝鹿児島市役所

鹿児島市役所別館１階の窓口に設置した新型コロナウイルス感染症予防のビニールカーテンに、市内の美術家たちが描いたアート作品がお目見えした。アクリル絵の具などで描かれた幻想的な花々や桜島、市電が庁舎内を華やかに彩っている。市とＮＰＯ法人「かごしまアートネットワーク」によるプロジェクト。市民課と国民健康保険課の窓口に設置した。カーテン越しに対話するようになった職員と市民の心の距離を縮め、互いを思いやり、１日も早くコロナ禍が収束するようにとの願いを込めた。制作したのは、同市の「春の新人賞」受賞歴を持つ３４～６２歳の美術家５人。鹿児島玉龍高校の美術教諭小牟禮雄一さん（４０）は、カッティングシートで遊び心のあるナマケモノや天使をデザインした。「無機質なビニールにひと工夫することで、訪れた人の心を少しでも和ませたい」と話した。