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鹿児島県内９日にかけ大雨恐れ　気象台「早めの避難を」

(2020/07/08 10:30)
南日本新聞ニュース
　梅雨前線の影響で、鹿児島県内は８日から９日にかけ、全域で大雨となる恐れがある。３日からの大雨で、県本土は土砂災害や洪水の危険度が高まっており、鹿児島地方気象台は厳重な警戒を呼び掛けている。

　梅雨前線が九州北部付近から南下するため、８日は県本土で１時間に最大６０ミリ、種子島・屋久島地方で５０ミリの非常に激しい雨が降る恐れがある。

　３日から７日正午までの総降水量が鹿屋市で８７５ミリを観測、７月１カ月の２倍超となった。伊佐市大口、さつま町紫尾山でも７００ミリを超えた。

　９日も雨は続くとみられ、９日午後６時までの４８時間に県本土で２５０～３５０ミリ、種子島・屋久島地方で２００～３００ミリの降水量が予想される。気象台は「最新の気象情報を確認し、早めの避難を心掛けてほしい」としている。
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