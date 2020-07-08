【避難情報　午前１１時現在】鹿児島市など６市町に勧告

(2020/07/08 11:25)

鹿児島県内の避難勧告（８日午前１１時現在）鹿児島市一部３万８９７１世帯７万１４６人▽鹿屋市一部１万６２５９世帯３万２５９５人▽志布志市全域１万５５４７世帯３万１２４６人▽錦江町神川地区４３７世帯１０２４人▽東串良町岩弘地区４０７世帯、８０６人▽大崎町全域６６９３世帯１万２９４８人垂水市の避難指示は午前９時半解除