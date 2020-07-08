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錦江町の国道２６９号で通行止め

(2020/07/08 12:35)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県大隅地域振興局によると、８日午前、錦江町城ヶ崎の国道２６９号で土砂崩れがあり、全面通行止めとなっている。迂回（うかい）路はある。
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