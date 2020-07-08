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新型コロナ　鹿児島市で新たに１人確認　クラスター関連

(2020/07/08 17:41)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。天文館のショーパブのクラスター（感染者集団）関連。県内の感染者数は１２０人。

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