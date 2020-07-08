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新型コロナ　屋台村３店舗の利用者は相談を　鹿児島市

(2020/07/08 17:52)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者確認が相次いでいるとして、「かごっまふるさと屋台村」の「ＴＡＧＩＲＵＢＡ（たぎるば）」「ＳＡＴＳＵＭＡ（さつま）」「焼酎Ｂａｒ維新館」の３店舗を６月２５～２９日に利用した人に対し、帰国者・接触者相談センターに相談するよう呼び掛けた。同センター＝０９９（２１６）１５１７。

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